〔台湾经济〕部分企业呼吁电价分次调涨以减少对营运成本的冲击

路透台北4月10日电---台湾经济部近期有望宣布电价调涨方案,台湾一些大型企业周二呼吁政府应分阶段调涨,而非一次涨足,以降低对企业营运成本的冲击.

台湾能源价格在政府为了维持民生经济及产业竞争下,向来刻意维持低价,而成本就由国营企业自行吸收.目前政府希望能源价格回归市场机制.

笔电代工大厂--仁宝(2324.TW)董事长许胜雄在工业总会理监事会场边表示,因电价累计很长一段时间未调整,使得电费被调整幅度变得很高,为了减轻企业负担或增加企业竞争力,他认为这次应该"分次分期"调整,一段时间后再由市场机制适度反应.

"以后该反应就反应,不应该去拖...累积成没有办法承受的瞬间,让它(企业)承担更大的负荷,这是不宜的."他说.

台湾玻璃(1802.TW)董事长林伯丰也认为电价应分次调整.他指出,"台湾电价偏低,但一次涨20%太过份.应该要分阶段涨,而且国营企业应该要检讨."

以经济部上日提出的电价上涨草案来看,高压及特高压的工业用电涨幅将达三成以上,华邦电(2344.TW)董事长焦佑钧估该公司一年的成本支出将增加约2-2.5亿台币.

而台塑集团总裁王文渊则表示,由于台塑一贯厂的作业拥有汽电共生系统,该集团八成至九成的用电均由自家提供,因此受到的影响不大.

针对如何吸收电价调涨的成本,台湾水泥(1101.TW)董事长辜成允则指出,电费占台泥整个成本,约在20-30%之间.所以若电价一次涨三成,对台泥影响相当大.将努力降低生产的耗电及其他成本,而若市场可以接受,也可能需要调涨售价反应成本.

继油价调涨方案底定后,台湾经济部周一表示,已由台湾电力公司提出电价上涨方案,其中工业用电涨幅最高在三成以上.该方案经明日(周三)召开的电价谘询会讨论后,最快可能在5月中下旬实施.[ID:nST0450428]

油电双涨近期底定,将冲击台湾全年经济成长率及CPI.台湾主计处最新的预测2012年全年经济成长率为3.85%,CPI年成长率为1.46%.(完)