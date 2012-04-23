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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 06:35 BJT

****日韩经济指标预测--4月24日-5月1日****

路透4月24日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月23日当周---------------------------------

4月24日(二)

2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101

4月25日(三)

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3%

(较上年同期) -- +3.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,163

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,028

4月26日(四)

2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41

2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +3.5% +2.3%

(较前月) -0.5% +1.8%

2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%

全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%

东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%

东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.3%

2330 日本求才求职比 3月 0.76 0.75

失业率 4.5% 4.5%

2350 日本工业生产 3月初值 +2.3% -1.6%

一个月预估 -- +2.6%

两个月预估 -- +0.7%

2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 +9.8% +3.5%

4月27日(五)

0330 日本央行利率决定 4月 -- 0.10%

0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -1.8%

房屋开工(较上年同期) +8.1% +7.5%

4月29日(日)

2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 51.1

2300 韩国工业产出(较前月) 3月 -- +0.8%

(较上年同期) -- +14.4%

服务业产出(较前月) -- +0.9%

--------------------------------4月30当周------------------------------------

4月30日(一)

-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5

2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.6%

5月1日(二)

0000 韩国出口增幅 4月 -- -1.4%

进口增幅 -- -1.4%

贸易收支(亿美元) -- 顺差25 (完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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