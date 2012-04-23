日韩经济指标预测--4月24日-5月1日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月24日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月24日(二)
2100 韩国消费者信心指数 4月 -- 101
4月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.3%
(较上年同期) -- +3.3%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,163
外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,028
4月26日(四)
2300 韩国经常账收支(亿美元) 3月 -- 盈余41
2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 3月 +3.5% +2.3%
(较前月) -0.5% +1.8%
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 3月 -- +0.3%
全国核心CPI(较上年同期) +0.1% +0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 4月 -- -0.1%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.4% -0.3%
2330 日本求才求职比 3月 0.76 0.75
失业率 4.5% 4.5%
2350 日本工业生产 3月初值 +2.3% -1.6%
一个月预估 -- +2.6%
两个月预估 -- +0.7%
2350 日本零售销售(较上年同期) 3月 +9.8% +3.5%
4月27日(五)
0330 日本央行利率决定 4月 -- 0.10%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 3月 -- -1.8%
房屋开工(较上年同期) +8.1% +7.5%
4月29日(日)
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 51.1
2300 韩国工业产出(较前月) 3月 -- +0.8%
(较上年同期) -- +14.4%
服务业产出(较前月) -- +0.9%
--------------------------------4月30当周------------------------------------
4月30日(一)
-- 韩国外汇储备(亿美元) 4月 -- 3,159.5
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.6%
5月1日(二)
0000 韩国出口增幅 4月 -- -1.4%
进口增幅 -- -1.4%
贸易收支(亿美元) -- 顺差25 (完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。