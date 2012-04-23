澳新经济指标预测--4月24日-5月1日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透4月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月24日(二)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% 持平
(较上年同期) +2.1% +3.1%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.6%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6%
(较上年同期) +2.4% +2.6%
4月25日(三)
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
4月26日(四)
暂无重要数据
4月27日(五)
暂无重要数据
------------------------------4月30日当周----------------------------------
4月29日(日)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 3月 -- 顺差1.61
(年度) -- 顺差6.2
进口(亿新西兰元) 3月 -- 34.3
出口(亿新西兰元) -- 35.9
4月30日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.5%
0100 新西兰NBNZ企业对经济信心 4月 -- 33.8%
0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
5月1日(二)
0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -- -1.0%
0430 澳洲央行利率决定 -- 4.25%
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 6.3%
就业人数(较前季) -- +0.1%
就业参与率 -- 68.2% (完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。