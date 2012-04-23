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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 06:43 BJT

****澳新经济指标预测--4月24日-5月1日****

路透4月24日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月23日当周----------------------------------

4月24日(二)

0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% 持平

(较上年同期) +2.1% +3.1%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.6%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.6% +0.6%

(较上年同期) +2.4% +2.6%

4月25日(三)

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

4月26日(四)

暂无重要数据

4月27日(五)

暂无重要数据

------------------------------4月30日当周----------------------------------

4月29日(日)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 3月 -- 顺差1.61

(年度) -- 顺差6.2

进口(亿新西兰元) 3月 -- 34.3

出口(亿新西兰元) -- 35.9

4月30日(一)

0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.5%

0100 新西兰NBNZ企业对经济信心 4月 -- 33.8%

0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4%

房屋信贷 -- +0.4%

5月1日(二)

0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -- -1.0%

0430 澳洲央行利率决定 -- 4.25%

2245 新西兰HLFS失业率 第一季 -- 6.3%

就业人数(较前季) -- +0.1%

就业参与率 -- 68.2% (完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

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