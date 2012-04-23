《美国重要政经日程》--4月24日

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(除特别说明外,均为GMT时间)
-- - 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)展开两日会议
1400 - 商务部公布3月独栋房屋销售
1400 - 联邦住房金融局公布2月房屋价格指数
1530 - 财政部每周例行标售四周期国库券
1700 - 财政部标售两年期公债
2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油库存报告
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)