〔欧元区经济〕ECB管委诺沃特尼称购债计划目前处于"休眠模式"(更新版)

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路透纽约4月23日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示,欧洲央行的购债计画目前处于"休眠模式",但若有必要,可决定采取新的针对性举措.

诺沃特尼在纽约大学演讲时称,如果欧洲压力再起,可望采行新政策措施,"但我不认为目前有此需要."他并表示,这是欧洲央行货币决策官员的共同看法.诺沃特尼也是奥地利央行总裁.

欧洲央行已将利率降至1%,并通过两次三年期再融资操作(LTRO),向金融体系挹注逾1兆(万亿)欧元,以遏阻信贷紧缩的情况.去年底信贷吃紧,使欧元区危机面临加剧的风险并可能危及欧元.

"多点时间观察LTRO的充分效应是合理的."稍后诺沃特尼告诉记者.

欧洲央行已有几周未动用证券市场计划(SMP)购买欧元区国家公债;许多负债沉重的欧元区国家正大举削减预算以显示其财政撙节.

任何新购债计画将遭遇德国央行及欧元区其他体质较健全国家ECB官员的强烈抗拒.

在此同时,欧洲国家近来同意将一项金融稳定工具增加到7,000亿欧元,以支援挣扎中的国家.诺沃特尼称这不应被视为永久的资金转移.

"那是有条件的贷款."他说."有关'防火墙'的讨论有误导性."(完)