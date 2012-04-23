〔欧元区经济〕ECB管委诺沃特尼称购债计划目前处于"休眠模式"(更新版)

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
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路透纽约4月23日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一表示,欧洲央行的购债计画目前处于"休眠模式",但若有必要,可决定采取新的针对性举措.
诺沃特尼在纽约大学演讲时称,如果欧洲压力再起,可望采行新政策措施,"但我不认为目前有此需要."他并表示,这是欧洲央行货币决策官员的共同看法.诺沃特尼也是奥地利央行总裁.
欧洲央行已将利率降至1%,并通过两次三年期再融资操作(LTRO),向金融体系挹注逾1兆(万亿)欧元,以遏阻信贷紧缩的情况.去年底信贷吃紧,使欧元区危机面临加剧的风险并可能危及欧元.
"多点时间观察LTRO的充分效应是合理的."稍后诺沃特尼告诉记者.
欧洲央行已有几周未动用证券市场计划(SMP)购买欧元区国家公债;许多负债沉重的欧元区国家正大举削减预算以显示其财政撙节.
任何新购债计画将遭遇德国央行及欧元区其他体质较健全国家ECB官员的强烈抗拒.
在此同时,欧洲国家近来同意将一项金融稳定工具增加到7,000亿欧元,以支援挣扎中的国家.诺沃特尼称这不应被视为永久的资金转移.
"那是有条件的贷款."他说."有关'防火墙'的讨论有误导性."(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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