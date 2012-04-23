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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 07:01 BJT

全球外汇市场4月24日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)

0600 - 瑞士3月UBS消费指标、3月贸易收支

0645 - 法国4月消费者信心

0830 - 英国3月公共部门收支短差与净借款

0900 - 意大利3月薪资

1045 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马德里出席小组讨论.

1045 - 欧盟执委会主席巴罗索在布鲁塞尔出席讨论.

1100 - 英国央行主管金融稳定的执行理事Andy Haldane在柏林发表演说.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员莫尔许在柏林出席"欧洲及欧元区的未来"小组讨论.

-- - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林"欧洲及欧元区的未来"出席讨论会.

-- - 西班牙央行副总裁Francisco Javier Ariztegui在马德里发表演说.

-- - 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日会议

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售数据

1230 - 美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly在华盛顿出席一场活动

1255 - 美国Redbook连锁店一周销售

1300 - 美国2月标普/Case-Shiller房价指数

1400 - 美国4月消费者信心指数、3月新屋销售年率、联邦住房金融局2月房价指数、里奇蒙联邦储备银行4月综合制造业指数

-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳举行记者会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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