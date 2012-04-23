全球外汇市场4月24日主要消息

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)
0600 - 瑞士3月UBS消费指标、3月贸易收支
0645 - 法国4月消费者信心
0830 - 英国3月公共部门收支短差与净借款
0900 - 意大利3月薪资
1045 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫在马德里出席小组讨论.
1045 - 欧盟执委会主席巴罗索在布鲁塞尔出席讨论.
1100 - 英国央行主管金融稳定的执行理事Andy Haldane在柏林发表演说.
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员莫尔许在柏林出席"欧洲及欧元区的未来"小组讨论.
-- - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在柏林"欧洲及欧元区的未来"出席讨论会.
-- - 西班牙央行副总裁Francisco Javier Ariztegui在马德里发表演说.
-- - 美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)开始两日会议
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店一周销售数据
1230 - 美国财政部主管经济政策的助理部长Jan Eberly在华盛顿出席一场活动
1255 - 美国Redbook连锁店一周销售
1300 - 美国2月标普/Case-Shiller房价指数
1400 - 美国4月消费者信心指数、3月新屋销售年率、联邦住房金融局2月房价指数、里奇蒙联邦储备银行4月综合制造业指数
-- - 日本内阁会议,会后财务大臣安住淳举行记者会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。