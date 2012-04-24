〔美国个股〕沃尔玛遭行贿调查打击,市值蒸发约100亿美元

路透芝加哥/墨西哥城4月23日电---全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)市值周一掉了100亿美元,外界担心沃尔玛在墨西哥遭贿赂调查可能会让其付出高昂代价,并阻碍其成长计画.

美国及墨西哥的立法者均呼吁当局进行调查,显示问题有越滚越大的迹象.此前纽约时报一篇文章指称,沃尔玛墨西哥子公司Wal-Mart de Mexico WALMEXV.MX为建立业务涉及行贿.

法律及零售专家称,这项指控若属实,可能会违反美国严禁行贿外国官员的反海外贪污法(FCPA),并将在数年内困扰沃尔玛及其管理阶层.

专家们也对沃尔玛执行长Mike Duke及前执行长Lee Scott提出疑虑,两人均被控是知悉内情的高层人士.Scott目前仍是董事会成员.

美国民主党议员Elijah Cummings和Henry Waxman表示,已针对此案启动调查,并致函Duke要求会面.

Wal-Mart de Mexico股价下跌12%至37.89披索(2.88美元),今年迄今涨幅全数回吐.沃尔玛拥有Wal-Mart de Mexico的69股份.

沃尔玛股价下跌4.7%,至59.54美元,市值蒸发了约100亿美元.沃尔玛为道琼成分股,道指.DJI周一收低0.8%.

墨西哥两名左翼反对派议员呼吁展开调查,但检方表示,唯有接获财政部获经济部要求时,才会展开行动.

BMO Capital Markets分析师Wayne Hood周一在研究报告中称,沃尔玛在国内外的成长都可能因此受伤."当它试图在美国及海外拓展新店时,这类的文章会被活动人士和竞争对手拿来反对沃尔玛."

不过也有人认为此时股价下挫正是买进良机.由于对其美国业务复苏的乐观希望,使得沃尔玛股价此前接近52周高位.期权市场活动也显示,沃尔玛股价后市看涨.

花旗集团研究报告称,在和沃尔玛讨论过后,该行认为沃尔玛将进行"彻底且透明"的检讨,花旗称股价承受的压力"增强了买进的机会".

加州公立教师退休系统(CalSTRS)目前持有超过550万股沃尔玛股票,CalSTRS主管企业治理的Anne Sheehan对路透表示,"在我们厘清事实之前",CalSTRS将继续持有沃尔玛股票.(完)