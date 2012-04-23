(重发)****欧洲经济指标预测--4月24日-5月1日****

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月24日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月24日-27日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.5% -1.0%
(较上年同期) -0.3% -0.9%
4月24日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 3月 -- 0.87
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差26.77
0645 法国消费者信心 4月 87 87
0800 意大利薪资(较前月) 3月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
0830 英国公共部门收支短差报告(PSNCR)(亿英镑) 3月 短差119.0 盈余77.7
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 144.0 129.1
4月25日(三)
0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3%
(较上年同期) +0.3% +0.5%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 负8
4月26日(四)
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.4%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
0800 意大利企业景气指数 4月 92.1 92.1
0900 欧元区企业景气指数 4月 负0.30 负0.30
经济景气指数 94.2 94.4
工业景气指数 负7.0 负7.2
服务业景气指数 负0.3 负0.3
消费者景气指数 负19.8 负19.1
消费者通胀预期指数 -- 24.0
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 负4 0
2301 英国Gfk消费者信心指数 4月 负30 负31
4月27日(五)
0600 德国GfK消费者信心指数 5月 5.9 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 3月 +0.9% +1.0%
(较上年同期) +3.4% +3.5%
0645 法国消费者支出(较前月) 3月 -1.9% +3.0%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.8%
0700 瑞士KOF领先指标 4月 0.26 0.08
0800 意大利零售销售(较前月) 2月 -- +0.7%
(较上年同期) -- -0.8%
---------------------------------4月30日当周---------------------------------
4月30日-5月4日
0700 英国Halifax房价指数 4月 -- +2.2%
三个月房价指数(较上年同期) -- -0.6%
4月30日(一)
0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 +1.0% -1.1%
(较上年同期) -- +1.7%
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 3月 -- +2.3%
M3货供额(较上年同期) -- +2.8%
民间贷款(较上年同期) -- +0.7%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 4月初值 +2.6% +2.7%
0900 意大利CPI(较前月) 4月 -- +0.5%
(较上年同期) -- +3.3%
HICP(较前月) -- +2.5%
(较上年同期) -- +3.8%
5月1日(二)
0828 英国CIPS制造业PMI 4月 -- 52.1 (完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)