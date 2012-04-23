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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 07:05 BJT

〔东京汇市〕日圆盘初受到提振,因欧元区衰退疑虑罩顶

2252GMT---避险日圆周二在亚洲盘初全面走升,此前欧洲方面的疑虑又重新成为市场焦点.

欧元区极为疲弱的制造业采购经理人指数(PMI)数据,引发外界担心该区发生严重衰退.

美元兑日圆JPY=EBS报81.171日圆,周一高位为81.668,欧元兑日圆EURJPY=EBS报106.806,之前曾挫跌近1%.

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