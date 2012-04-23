《台湾报摘》--工商时报4月24日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--法国总统大选第一轮投票结果显示法国政坛变天,将为欧债情势发展添变数,加上欧元区服务业和制造业PMI指标不如预期的双重利空夹击,欧美股市周一应声趴倒,市场恐慌情绪飙高.
* 其他:
--财政部证所税方案通过行政院初审,财长刘忆如周一打破沉默公开表示,为避免扭曲市场、变相鼓励投资行为,财政部仍以不降证交税率,并朝课征期所税方向努力.刘忆如扞卫政策态度坚决.
--陆委会周二将邀集专家学者及相关机关,研商"平面媒体涉及刊登违法大陆广告或置入性行销广告事宜".针对不得在台湾刊播之大陆广告,陆委会主委赖幸媛呼吁媒体要强化自律.
--为推动金融机构整并,大型公股金控争取发债利息可抵税.金管会日前已释出讯息,将向财政部争取松绑现行金控连结税制规定,除了民营金控,大型公股金控也将加入争取行列.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。