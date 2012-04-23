《台湾报摘》--工商时报4月24日

* 头版头条:

--法国总统大选第一轮投票结果显示法国政坛变天,将为欧债情势发展添变数,加上欧元区服务业和制造业PMI指标不如预期的双重利空夹击,欧美股市周一应声趴倒,市场恐慌情绪飙高.

* 其他:

--财政部证所税方案通过行政院初审,财长刘忆如周一打破沉默公开表示,为避免扭曲市场、变相鼓励投资行为,财政部仍以不降证交税率,并朝课征期所税方向努力.刘忆如扞卫政策态度坚决.

--陆委会周二将邀集专家学者及相关机关,研商"平面媒体涉及刊登违法大陆广告或置入性行销广告事宜".针对不得在台湾刊播之大陆广告,陆委会主委赖幸媛呼吁媒体要强化自律.

--为推动金融机构整并,大型公股金控争取发债利息可抵税.金管会日前已释出讯息,将向财政部争取松绑现行金控连结税制规定,除了民营金控,大型公股金控也将加入争取行列.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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