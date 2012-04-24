〔欧洲经济〕希腊应该要退出欧元区来挽救经济--Ifo主席辛纳

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约4月23日电---德国智库Ifo主席辛纳周一表示,如果希腊继续留在欧元区,其经济要恢复竞争力的能力将会严重受到抑制,而其他负债欧元区国家可能也会面临类似的困境.
"我个人认为(当)在欧元区,希腊没有机会变得有竞争力,"辛纳表示.
"如果希腊继续留在欧元区内,将持续会有大量的失业.但如果他们离开欧元区,就可能会见到急速复苏,"他表示,因为较低的物价提振竞争力.
他并称,其他负债欧元区国家的风险是大砍支出及加税.
"在某些南欧国家把薪资和价格做出一定程度的调降,这是不可能的,无论政客们怎么说,"辛纳称,"政策无法克服经济定律."
辛纳表示,欧洲央行的放款操作等同于向受困国家提供"无限量信贷",这让事情变得更加棘手.
辛纳称,这些操作最终将导致产生一共同的欧洲政府债券,使得各国得以低于市场利率的成本来借款,而不是偿还其债务并对其经济进行改革.
他称,比起其他受困欧元区国家,爱尔兰已成功地降低价格和缩减债务,因在欧洲央行和欧盟推出低廉贷款和纾困计画前,其房市泡沫就已先行破灭.(完)
--编译 戴素萍;审校 孙茉莉
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