〔日本数据〕3月企业服务价格指数较上年同期下滑0.3%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京4月24日电---日本央行周二公布,3月企业服务价格指数(CSPI)较上年同期下滑0.3%.
以下为数据细目,单位为百分比(前值可能已修正):
整体CSPI 3月 2月 1月 3月指数
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较上年同期 -0.3 -0.6 -0.4 96.4
较前月 +0.7 +0.1 -0.6 ---
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*表修正
参看相关细节,可点选日本央行网址(here).
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--编译 戴素萍;审校 张若琪
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。