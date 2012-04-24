《台湾报摘》--经济日报4月24日

* 头版头条:

--荷兰总理因预算撙节会谈破局于23日请辞,法国政坛极可能变天,显示欧洲反撙节势力强力反扑,欧债危机恐惧再起,加上欧洲和中国大陆制造业数据等利空罩顶,造成欧美股市大跌,欧元也剧烈贬值.

* 其他:

--台湾财政部与金管会对证所税、期所税开征各持己见,台股也持续量缩,行政院高层周一会商后,决定协调财政部和金管会间歧见,希望在周四前能够协调出行政院版本,并经行政院会讨论通过后送请立法院审议.

--金管会将协调财政部将呆帐准备认列费用上限从现行1%提高至2%,一则提高银行多提列损失准备意愿,一则垫高资金成本,改善银行杀价竞争现象;对美元利差交易现象,金检也将加强银行贷后管理的查核.

--金管会周一找银行业者讨论银行资本办法修正草案,重点包括次顺位债等不符新版巴塞尔协定规定的资本工具均须逐年递减,及从明年开始银行须申报新增的杠杆比率等,银行增资压力将增加.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.