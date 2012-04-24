《台湾重要政经日程》--4月24日-12月31日

--10:00 台湾经济研究院4月份经济预测及景气动向报告

--16:00 宏达电(2498.TW)第二季展望说明会.

--13:45 联电(2303.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

--16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%.

--13:30 台积电(2330.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

--13:40 友达(2409.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

*--14:00 宏基(2353.TW)第一季业绩说明会

*--14:00 广达(2382.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

4/30(一)

*--14:00 奇美电子(3481.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

--金融市场因劳动节休市一天

--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.