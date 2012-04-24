《台湾重要政经日程》--4月24日-12月31日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
==================今日重要政经消息======================
4/24(二)
--10:00 台湾经济研究院4月份经济预测及景气动向报告
--12:30 央行标售20年期101/2R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
--16:00 宏达电(2498.TW)第二季展望说明会.
==================近期重要政经消息======================
4/25(三)
--13:45 联电(2303.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
--16:10 央行公布3月M2货币总计数,2月货币总计数M2年增率为4.92%.
4/26(四)
--13:30 台积电(2330.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
--13:40 友达(2409.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
*--14:00 宏基(2353.TW)第一季业绩说明会
4/27(五)
*--14:00 广达(2382.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
4/30(一)
--12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割.
--12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割.
--16:30 主计处公布第一季国内生产总值(GDP),上季年增1.89%.
*--14:00 奇美电子(3481.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/4(五)
--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.
5/7(一)
--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%.
--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
*--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
*--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。