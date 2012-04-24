〔路透调查〕略微过半的分析师预计欧洲央行不会买进更多公债

路透班加罗尔4月23日电---周一公布的路透调查显示,受访货币市场交易商中仅略过半数认为,欧洲央行将不会买进更多公债来缓解西班牙和意大利所面临的市场压力.

在24位回答额外提问的货币市场交易员中有14位表示,欧洲央行不会重启其证券市场计划(SMP).根据该计划,欧洲央行已买进逾2,140亿欧元(2,830亿美元)的欧元区公债.

但另外10位表示,欧洲央行将进一步买债,反映出外界的揣测,即欧洲央行最终将出手相救,阻止西班牙和意大利公债收益率扬升至无以为继的水准.

欧洲央行有一个多月的时间没有执行SMP,决策人士也淡化再度动用的可能性,指称现在要由各国政府来处理欧元区债务危机.

但欧洲央行执委科尔本月稍早表示,买债计画仍是欧洲央行的一个选项.这番言论引燃关于决策人士之间意见分歧的说法.

每周例行调查也显示,受访27位交易商预期欧洲央行将在一周期再融资操作中向市场注资500亿欧元,并在三个月长期再融资操作中挹注200亿欧元资金.

上次欧洲央行的一周期再融资操作注资518亿欧元,1月时的三个月期操作则注资1,960亿欧元.(完)