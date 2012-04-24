《全球主要国家债券发行预告》--4月24日-5月1日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透4月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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4/24 意大利 CTZ及BTPei债券
4/24 0800 匈牙利 500亿福林 三个月期贴现国库券
4/24 西班牙 三及六个月国库券
4/24 1530 美国 四周期国库券
4/24 1700 美国 两年期公债
4/24 0800 荷兰 15-25亿欧元 票息为3.75%、2014年7月15日到期的DSL债券;
票息为4.0%、2037年1月15日到期的DSL债券
4/24 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/24 0130 日本 20年期公债
4/24 加拿大 83亿加元 2012年8月2日到期的98天期国库券
4/24 加拿大 31亿加元 2012年10月11日到期的168天期国库券
4/24 加拿大 31亿加元 2013年4月11日到期的350天期国库券
4/25 0800 匈牙利 债券转换
4/25 1700 美国 五年期公债
4/25 0600 德国 30亿欧元 2044年7月4日到期的32年期公债
4/25 加拿大 三年期公债
4/26 意大利 2012年10月31日到期的184天期BOT债券
4/26 0800 匈牙利 12个月期贴现国库券
4/26 1700 美国 七年期公债
4/26 0120 日本 三个月期贴现国库券
4/26 0130 日本 两年期公债
4/27 意大利 中长期债券
4/27 英国 国库券
4/30 1530 美国 13周和26周国库券
4/30 法国 BTF国库券
5/1 1530 美国 52周国库券和四周国库券
5/1 英国 票息4.50%、2019年到期的债券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
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