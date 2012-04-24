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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:12 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月24日-5月1日

路透4月24日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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4/24 意大利 CTZ及BTPei债券

4/24 0800 匈牙利 500亿福林 三个月期贴现国库券

4/24 西班牙 三及六个月国库券

4/24 1530 美国 四周期国库券

4/24 1700 美国 两年期公债

4/24 0800 荷兰 15-25亿欧元 票息为3.75%、2014年7月15日到期的DSL债券;

票息为4.0%、2037年1月15日到期的DSL债券

4/24 0120 日本 三个月期贴现国库券

4/24 0130 日本 20年期公债

4/24 加拿大 83亿加元 2012年8月2日到期的98天期国库券

4/24 加拿大 31亿加元 2012年10月11日到期的168天期国库券

4/24 加拿大 31亿加元 2013年4月11日到期的350天期国库券

4/25 0800 匈牙利 债券转换

4/25 1700 美国 五年期公债

4/25 0600 德国 30亿欧元 2044年7月4日到期的32年期公债

4/25 加拿大 三年期公债

4/26 意大利 2012年10月31日到期的184天期BOT债券

4/26 0800 匈牙利 12个月期贴现国库券

4/26 1700 美国 七年期公债

4/26 0120 日本 三个月期贴现国库券

4/26 0130 日本 两年期公债

4/27 意大利 中长期债券

4/27 英国 国库券

4/30 1530 美国 13周和26周国库券

4/30 法国 BTF国库券

5/1 1530 美国 52周国库券和四周国库券

5/1 英国 票息4.50%、2019年到期的债券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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