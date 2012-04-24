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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 08:56 BJT

〔全球金市〕金价持稳,欧元区忧虑升高令其承压

路透新加坡4月24日电---金价周二持稳.投资人对荷兰政治动荡保持警惕,且疲弱经济数据更加增添有关欧债危机的忧虑,推低金价上日跌至两周半低位.

0029GMT时,现货金XAU=少有变动,报每盎司1,636.31美元.周一时曾跌至4月4日以来的最低位1,619.99美元.

美国期金GCcv1小涨0.3%,至1,637.30美元.

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