〔企业并购〕制药商Watson料宣布以约60亿美元买下Actavis--消息

路透法兰克福4月23日电---熟悉内情的消息人士称,美国制药商Watson Pharmaceuticals WPI.N打算周三宣布以约60亿美元买下Actavis的协议,这桩并购案使其成为全球最大的非专利药(generic drug)供应商之一.

路透最早在3月21日报导称,Watson接近买下未上市的瑞士制造商Actavis,以助其更有效地与Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.TA)和诺华制药(Novartis)NOVN.VX旗下山德士(Sandoz)竞争.

一名消息来源周一表示,该协议宣布的价格可能将为42.5亿欧元(56亿美元),低于原本报导时的水准50-55亿欧元.

这桩交易对德意志银行(DBKGn.DE)也十分重要,在2007年冰岛大亨Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson的杠杆收购(LBO)后,德意志银行还持有数以十亿欧元计Actavis的负债.其中部分负债已冲减.

目前不清楚在前述交易后,德意志银行是否还保有在Actavis的股份.

Watson、Actavis和德意志银行均拒绝评论.(完)