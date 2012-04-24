〔企业并购〕制药商Watson料宣布以约60亿美元买下Actavis--消息

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透法兰克福4月23日电---熟悉内情的消息人士称,美国制药商Watson Pharmaceuticals WPI.N打算周三宣布以约60亿美元买下Actavis的协议,这桩并购案使其成为全球最大的非专利药(generic drug)供应商之一.
路透最早在3月21日报导称,Watson接近买下未上市的瑞士制造商Actavis,以助其更有效地与Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.TA)和诺华制药(Novartis)NOVN.VX旗下山德士(Sandoz)竞争.
一名消息来源周一表示,该协议宣布的价格可能将为42.5亿欧元(56亿美元),低于原本报导时的水准50-55亿欧元.
这桩交易对德意志银行(DBKGn.DE)也十分重要,在2007年冰岛大亨Bjorgolfur Thor Bjorgolfsson的杠杆收购(LBO)后,德意志银行还持有数以十亿欧元计Actavis的负债.其中部分负债已冲减.
目前不清楚在前述交易后,德意志银行是否还保有在Actavis的股份.
Watson、Actavis和德意志银行均拒绝评论.(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。