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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:27 BJT

〔标题新闻〕印度2012-13年产季糖产量将足以允许连续第三年出口--ISMA理事长

备注:ISMA为印度糖厂协会(Indian Sugar Mills Association)的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FN5UC]

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