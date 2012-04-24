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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:30 BJT

〔标题新闻〕Facebook将支付微软现金5.50亿美元,取得美国线上最近售出的数百项专利

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FN773]

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