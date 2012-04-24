版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:58 BJT

澳洲经济指标总览--4月24日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间

消费者物价指数(CPI)

总体CPI(较前季) 第一季 +0.1% 持平 7月25日

(较上年同期) +1.6% +3.1%

澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.2% +2.6%

澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.6%

零售销售(经季节调整,以当前价格计算)

(较前月) 2月 +0.2% +0.3% 5月7日

商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)

商品及服务收支(亿澳元) 2月 逆差4.8 逆差9.71 5月8日

出口(较前月) -2% -8.9%

进口(较前月) -4% -0.9%

就业市场(经季节调整)

就业人口(较前月变动,千人) 3月 +44 -15.4 5月10日

--全职 +15.8 持平

--兼职 +28.2 -15.4

失业率 5.2% 5.2%

就业参与率 65.4% 65.2%

国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)

经常帐收支 第四季 赤字8.374 赤字5.824

商品与服务贸易收支 顺差3.589 顺差6.133

国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)

(较前季) 第四季 +0.4% +0.8% 6月6日

(较上年同期) +2.3% --

国际贸易价格指数

进口物价(较前季) 第一季 -1.2% +2.5% 7月20日

出口物价(较前季) -7.0% -1.5% (完)

--编译 龚芳;审校 艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐