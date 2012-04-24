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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 09:48 BJT

〔标题新闻〕美国ITC否决对从中国及墨西哥进口之钢缆征收惩罚性关税,因认为美厂商未受害

备注:ITC为美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission)的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FNGZG]

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