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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 10:19 BJT

〔标题新闻〕美国汽油均价降至每加仑3.87美元,连跌三周且为2009年10月来首见同比下滑--EIA

注:EIA为美国能源资料协会

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FNETU]

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