更正:《外汇专栏》欧洲政治风险及日央行举措或令欧元/日圆承压

(更正:小标上方倒数第二段投资者或亦"未注意到"一个事实...有误,应为"不太高兴看到")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 戴素萍/侯向明

路透伦敦4月23日电---欧元兑日圆可能走弱,因欧元区政治风险升高,且有迹象显示日本央行总裁白川方明正设法降低外界对本周将公布新刺激举措的期待.

欧元兑日圆EURJPY=R可能将测试200日和100日移动均线切入位,目前分别位于105.62和104.16.

早在法国总统大选首轮投票前,市场就已经不好过,投票结果无助于缓解不安情绪.

法国/德国10年期公债利差周一走阔9个基点,之后才略为缩窄.

中间偏右的现任法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)和社会党候选人奥朗德(Francois Hollande)将在5月6日的第二轮投票中一决胜负.

民调暗示奥朗德将明显胜出,这意味着他的政策宣言将受到最密切的检视.其部分政见已令投资人感到不安.

法国民调图表,请点选(r.reuters.com/was36s)

奥朗德提倡向收入超过100万欧元的富豪征收75%的税率,惹恼超级富豪,且可能造成资金外逃.

Upmarket British地产顾问Knight Frank本月表示,2012年第一季法国对伦敦最昂贵地区房屋的线上询问增加了19%.

再者,外汇交易商早已担心,奥朗德先前誓言要重新协商欧元区的"财政协议"会让欧元容易遭到出脱.

奥朗德呼吁修正欧洲25个国家的领导人3月份签署的一份针对预算纪律的条约,或损及对决策者应对欧元区金融挑战努力至关重要的协定.

投资者或亦不太高兴看到一个事实,荷兰政府由于无力就削减预算赤字达成一致,正濒于崩溃边缘.

据路透数据,荷兰/德国10年期公债利差NL10YT=TWEB周一走阔8个基点至三年高位69个基点,反映了市场在政治形势交替之际的不安状况.

**白川方明**

通常,交易商可能把日圆视为欧元区问题的避风港,但随着4月27日日本央行政策会议的临近,形势变得模糊起来.

日本央行料将推出新的货币宽松政策的事实,明确的暗示不要太过看多日圆.但近几日来,央行总裁白川方明似乎在极力淡化这些预期.

虽然日本政府公债价格周一上涨,反映出日本央行本周将进一步放宽政策的预期,但部分市场人士或认为市场目前已消化了这一预期.

这亦会削弱做空日圆的争论.

全面的加以考虑,欧元兑日圆或下滑.(完)