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债券 | 2012年 4月 24日 星期二 10:34 BJT

〔标题新闻〕美财部官员称"两房"应参与政府协助资不抵债借款者的计画,减记抵押贷款本金

注:"两房"是指房利美和房贷美.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FNC6X]

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