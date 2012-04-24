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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 10:37 BJT

〔标题新闻〕新加坡3月工业生产料较上年同期下滑4.9%,经季节调整料较前月降0.8%--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FN0SN]

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