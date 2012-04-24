〔韩国经济〕2013年GDP成长率料在4%区间内--副财长(更新版)

(新增细节)

* 2013年GDP成长率料高于2012年

* 韩国央行预期2012年成长3.5%,2013年成长4.2%

* 政府致力削减债务对GDP的比例

路透首尔4月24日电---韩国副财长Kim Dong-yeon周二表示,随着全球景况改善,政府预期2013年韩国经济成长率回升到至少4.0%.

"我们不能说不确定性不存在,但美国经济正在复苏,欧元区危机进一步扩大的风险也略为缓和,"Kim在成长预估的媒体简报会上向记者表示."我们也认为雇佣、物价稳定性和国内需求将会增加,尽管速度缓慢."

Kim表示,他预期成长率在4%区间内,意味着数据可能在4-4.9%.

韩国企划财政部目前预期2012年经济成长3.7%,而韩国央行则预期今年成长3.5%,明年成长率升至4.2%.

最近的全球风暴拖累了出口导向的韩国经济,但地方官员称,成长率可能已在第一季触底.政府在下半年成长将复苏的假设下,将预算提前.

韩国将在周四公布1-3月国内生产总值(GDP)初值,路透调查预估显示,第一季经季节调整GDP料较上季成长0.9%,为一年高点.[ID:nSB1506092]

此外,企划财政部在声明中表示,致力于降低韩国主权债务相对于GDP的比例,由去年的34.0%降至33.3%.

企划财政部亦称,目标2013年要将该比例降至31.3%.(完)