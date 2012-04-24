《外汇动态》美元兑韩元接近趋势线阻力位,出口商卖盘限制涨势

0227GMT--美元兑韩元KRW=KFTC上涨0.1%至1,140.6,试图在去年12月19日高点1,185拉出的下行趋势线上方站稳脚跟,该趋势线目前切入位在1,140.8.

美元兑韩元稍早时一度高见1,142.7.若能守稳在该趋势线上方,初步应可上看4月12日高位1,144.9.然后迈向关键阻力位1,148-1,149区域--此处为去年12月至今年3月跌势的50%费波纳奇回档技术位.

不过韩国出口商为了结算需求而逢高出脱美元兑韩元.另外,投资人仍慎防外汇当局可能抛售美元干预.交易商表示,目前尚未发现央行采取行动的迹象.(完)

--编译 李婷仪;审校 白云

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