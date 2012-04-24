〔日本债市〕公债价格持稳,日央行宽松预期挥之不去

路透东京4月24日电---日本政府公债价格周二早盘持稳,债券收益率(殖利率)徘徊于仅略高于近期低点上方,投资人继续调整仓位,因应预计中本周稍晚日本央行将推出的宽松举措. 20年期日本公债收益率JP20YTN=JBTC下降1.5个基点至1.695%的五个月新低,尽管供应疑虑犹存.周二日本财务省将发售1.2兆(万亿)日圆20年期公债,票息为1.700%.