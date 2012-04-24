〔台湾债市〕RP利率持稳但高档略有松动,各家机构资金多缺不一

路透台北4月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二大致平稳,但高档似有松动迹象,受到72亿台币的台电公司债交割影响,见部份寿险自市场抽离资金,各家机构对市况感受不一.

资金调度人士表示,虽见部份投信赎回资金,却也不至于没有余钱供应市场,不乏见到部分投信于场上寻券,惟以收益率较高的公司债为优先考量,承作公债RP若有缺口,则需多打几通电话,抑或等待尾盘余钱回流才能打平.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,少数高见0.75%,高档成交似有上移的现象.

交易商统计,本周紧缩因子另有:周五101/2R期公债交割,金额为400亿台币.(完)