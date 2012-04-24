〔台湾债市〕RP利率持稳但高档略有松动,各家机构资金多缺不一

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北4月24日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二大致平稳,但高档似有松动迹象,受到72亿台币的台电公司债交割影响,见部份寿险自市场抽离资金,各家机构对市况感受不一.
资金调度人士表示,虽见部份投信赎回资金,却也不至于没有余钱供应市场,不乏见到部分投信于场上寻券,惟以收益率较高的公司债为优先考量,承作公债RP若有缺口,则需多打几通电话,抑或等待尾盘余钱回流才能打平.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,少数高见0.75%,高档成交似有上移的现象.
交易商统计,本周紧缩因子另有:周五101/2R期公债交割,金额为400亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
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