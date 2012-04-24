〔台湾金融〕银行资本新规明年施行,提高资本适足率并增订杠杆比率--金管会

路透台北4月24日电---金融危机爆发促使全球各地纷纷加强银行业资本监管.为顺应巴塞尔协议III的要求,台湾金管会周一晚间亦公布银行资本办法修正草案,提高资本适足率要求同时,并增订杠杆比率.新规料增加银行业逐年增提资本的压力.

金管会发布的新闻稿显示,修订草案要求银行除计算资本适足比率外,并应计算普通股权益比率及第一类资本比率.新规定定于2013年1月1日起施行.

新规要求,自2019年起银行普通股权益比率不得低于7%、第一类资本比率不得低于8.5%、资本适足率不得低于10.5%.

而在2013至2018年过渡期间内,将逐年提高银行业普通股权益比率、第一类资本比率及资本适足率之最低要求.

金管会此前对银行业第一类资本比率并未有明确要求,仅要求资本适足率不得低于8%.

元富证券投顾金融产业分析师欧正宏认为,新巴塞尔协定实施后,最立即性的影响就是银行股倾向配发股票股利,来充实资本,跟往年配发现金股利的时代有所不同.

包括第一银行、华南银行等公营行库皆在去年第四季及今年第一季已提高第一类资本比率.

金管会数据显示,截至去年底,台湾银行业整体第一类资本比率为9.1%、资本适足率为12.08%;且所有银行资本适足率皆超过8%.至于银行普通股权益比率因是新增项目,故没有现行数据.

此外,为了避免银行过度运用财务杠杆,金管会在修订草案中增订杠杆比率,要求银行自2013年起依照新规进行计算,并向金管会申报杠杆比率.

目前新巴塞尔协定建议要求的杠杆比率不得低于3%.

至于银行在2013年1月1日以前年度,发行不符合巴塞尔III规范的资本工具,金管会要求,银行应在2013-2022年的10年过渡期间内,以逐年递减10%的方式计入资本或不得计入资本之规范.

今年以来,已有中信金(2891.TW)办过现金增资,而国泰金(2882.TW)、富邦金(2881.TW)、永丰金(2890.TW)、兆丰金(2886.TW)、华南金(2880.TW)等金控业者,也已公布将现金增资或海外存托凭证(GDR)等方式筹措长期资金,强化资本结构.(完)

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