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亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 06:17 BJT

****主要国家经济指标预测--4月25日****

路透4月25日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.1% -0.3%

(较上年同期) +0.3% +0.5%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　 　4月 -- 负8

1100 美国抵押贷款指数 4月20日当周 -- 725.4

再融资指数 -- 3,936.3

1230 美国耐久财(耐用品)订单 3月 -1.7% +2.4%

扣除运输的耐久财订单 +0.5% +1.8%

扣除国防的耐久财订单 -0.5% +2.0%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.9% +1.7%

1630 美联储利率决定 -- 0-0.25%

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

2300 韩国GDP(较前季) 第一季初值 +0.9% +0.3%

(较上年同期) +3.0% +3.3%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,163

外资投资日本股市(亿日圆) -- 买超2,028

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.1% +0.6%

(较上年同期) +1.6% +2.1%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) +0.4% +0.6%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) +0.3% +0.6%

(较上年同期) +2.2% +2.4%

0600 瑞士UBS消费指标 3月 1.22 --

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 16.88 --

0645 法国消费者信心 4月 88 87

0800 意大利薪资(较前月) 3月 持平 --

(较上年同期) +1.2% --

0830 英国公共部门收支短差报告(PSNCR)(亿英镑) 3月 短差165.08 短差119.0

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 158.70 144.0

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月21日当周 +0.8% --

1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.2% 持平

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月21日当周 +2.7% --

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 2月 -3.5% -3.4%

经季节调整房价指数(较前月) +0.2% +0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.8% -0.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 4月 69.2 69.7

1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 2月 +0.3% --

(较上年同期) +0.4% --

1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 32.8 32.0

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 14 --

2100 韩国消费者信心指数 4月 104 --

(完)

--整理 龚芳/李春喜;审校 徐文焰

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