〔台湾经济〕台经院下修全年经济成长率至3.48%,并上修通膨率至1.98%

路透台北4月24日电---台湾民间研究机构--台湾经济研究院周二表示,因首季经济不如预期且下半年国际景气不明,因此下修今年经济成长率0.48个百分点至3.48%,并因油电价涨而调升消费者物价指数(CPI)年增率至1.98%.

台经院院长洪德生指出,欧债风险扩大的可能性并不高,预期经济仍向缓步复苏迈进.目前国际预测机构认为,景气最坏的时刻已经过去,不过出口仍然偏向低迷,影响民间投资信心.而油电价格上涨也削弱了民间消费支出,因而调降民间消费0.4个百分点至2.51%,全年经济成长率亦下修.

至于油电价格对CPI年增率的影响上,台经院景气预测中心主任孙明德认为,政府第二季起启动油电价格上涨,将推升通膨率,但预估国际油价将走滑,因此上调CPI年增率至1.98%.

孙明德并表示,虽然制造业和服务业对3月的景气看法呈现走扬,不过部分企业对未来半年的看法转趋保守,这可能因欧美经济成长仍弱,恐干扰台湾的出口表现.此外,政府油电价格双涨,将进一步垫高批发企业营运成本、和削弱民间购买力道.

台湾主计总处2月下旬对今年经济成长率预估为3.85%,CPI预估为1.46%.4月30日官方将公布最新的首季经济成长率和全年的预估数字.(完)