〔台湾债市〕五年期101/1殖利率收低,受美债与长券标售结果带动

路透台北4月24日电---台湾五年期101/1殖利率周二收低,因欧洲政局动荡令美债走多,且中午20年增额券101/2R的标售结果略为偏多.不过多方对央行的戒心不敢稍事松懈,殖利率仍未脱区间整理格局.

针对101/2R的标售,交易商认为,无论从得标利率以及得标比重,都显示寿险业等实质买盘的补券需求仍强,预料30日将标售的30年增额券101/4R得标利率也会维持在低档区.在长券端殖利率弹幅有限的状况下,101/1也仅能继续维持狭幅整理格局,明日区间看在1.02-1.04%.

"101/2R标得还不错,空方的信心有点受到影响."一证券商交易员说.

不过另一证券商交易主管称,虽然今日气氛偏多,但央行近期动作频频."与之前央行升息前的征兆雷同,这对债市是最大的不确定因素."

央行于中午标售101/2R,得标利率为1.725%,大致符合市场预期.交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额566.5亿台币,投标倍数为1.42倍.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411]

央行昨日邀请九家银行董事长研商不动产授信业务风险控管,并强调会持续针对房贷业务进行例行性专案金融检查.[ID:nST0516367]

美国公债价格周一攀升,指标公债收益率(殖利率)徘徊在两个月低点附近,因欧洲政局不确定性引燃对该区域控制债务危机能力的忧虑.指标10年期美国公债价格US10YT=RR最新涨7/32,收益率报1.93%,较上周五尾盘水平低约3个基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO -0.82 1.0302 1.0301-1.0399 162.5

20 101/2RA01102R=TWO -- 1.7215 1.7200-1.7215 1.0

交易商指出,就技术面而言,由于年线呈现缓跌格局,再加上中长券殖利率都没有弹破年线关卡,101/1殖利率在跌穿1.04%附近的年线位置后,短线除非有进一步的较大利空打击,否则不易再回到此一水准之上.

"我想近期就只能在1.023%的月线与年线间盘整吧."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管认为,要观察美债因应欧洲局势的反应."10年期美债殖利率若没进一步跌破1.90%,显示避险需求不强,对台债也不易有带动作用."

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 没有成交

5 101/1 A01101=TWO 1.0302

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)