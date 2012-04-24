〔台湾央行〕共发行2,411亿台币存单,发行余额增加356.5亿

路透台北4月24日电---台湾央行周二公布,今日共发行2,411亿台币存单,相较存单到期金额2,054.5亿,存单发行余额增加356.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,135.5

91天期 0.93 177.0

182天期 1.05 98.5

央行上日共发行3,113亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,780亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周一当日超额准备为380亿台币,累计超额准备为负693亿台币,加计前期1%的超额准备为215亿台币.(完)