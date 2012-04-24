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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 14:30 BJT

〔标题新闻〕委内瑞拉能源部长拉米雷斯反对OPEC于6月会议调高产出目标,称市场供应充裕

注:OPEC为石油输出国组织的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nT9E8EM027]

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