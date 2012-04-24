台湾经济指标预测--4月25日至5月21日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北4月25日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据: 日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值 -------------------------------4月23日当周---------------------------------------- 4/25 1610 M2货币总计数 3月 -- +4.92%(年变动率) -------------------------------4月30日当周---------------------------------------- 4/30 1630 国内生产总值(GDP) 第一季 -- 统计值+1.89%(年增率) -------------------------------4月30日当周---------------------------------------- 5/4 1600 外汇存底 4月底 -- 3,938.71亿美元 -------------------------------5月7日当周---------------------------------------- 5/7 1600 消费者物价指数(CPI) 4月 -- +1.21%(年变动率) 5/7 1600 商品出口 4月 -- -3.2%(年变动率) 5/7 1600 商品进口 4月 -- -5.8%(年变动率) --------------------------------5月21日当周----------------------------------------- 5/21 1620 经常帐 第一季 -- 顺差121亿美元 5/21 1600 外销订单 4月 -- -1.58%(年变动率) 5/22 1600 季调失业率 4月 -- 4.14% 5/23 1600 工业生产 4月 -- -3.42%(年变动率) -- 1600 央行理监事会议 第二季 -- 重贴现率1.875% 注:*代表新增.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE 参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN] --记者 高洁如; 审校 林高丽 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN] 欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。