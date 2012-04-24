〔台湾房地产〕远雄指建材价格将上扬,最快第四季房价将因应调涨

路透台北4月24日电---台湾最大房地产商--远雄(5522.TW)周二表示,虽然近期房价"涨声"传闻不断,不过旗下的房地产已逾一年没有调价,但油电价调整将带动建材价格上扬,远雄最快会在第四季有所反应.

远雄董事长赵藤雄在一场活动后对记者称,近期传出有豪宅以天价成交,并惊动央行总裁彭淮南找银行开会.他个人也很好奇,为什么邻近的销售个案,"有的一坪卖100万台币,但有的却超过300万,这当然会引发政府的重视."

"电价涨将让钢筋价格涨10%,...我们第三季会请厂商报价,第四季可能会涨价,不过还是要看销售状况."他说.

赵藤雄指出,目前远雄的土地库存量约在10-20万坪(一坪约3.33平米),且多集中在大台北地区,视销售速度,约可让公司持续开发五到八年.在都市更新窒碍难行的状况下,未来将以参与都市重划等方式,取得土地原料.

台湾央行昨日邀请九大房贷放款银行开会,共同研商不动产授信业务风险控管;并称将持续金检房贷业务.央行金检处处长黄阿旺表示,近日有媒体报导豪宅的成交价格攀升至一坪300万台币以上,因此请银行的董事长来开会.[ID:nST516373]

今日营建类股对央行的动作反应平淡,营造建材类指数.TCOI终场小涨0.04%报262.3点;远雄股价则收高0.38%报53.5台币.表现持平于大盘加权股价指数.TWII的涨升0.24%.

**海峡建设IPO放缓**

因应中国持续打房,持有海峡建设30%股权的赵藤雄表示,公司原计画在成立满三年后,即申请股票在香港挂牌上市交易,不过按照现在的气氛,"可能得慢一点."

"经营企业是无法抵挡政策的."他说.

不过赵藤雄也强调,中国未来10年国内生产总值(GDP)仍将维持高速成长,只要通膨控制得宜,限购与限贷的命令将会逐步松绑.

海峡建设投资是由世茂集团、远雄企业、东元(1504.TW)集团和恒基地产(0012.HK)等两岸三地公司于2010年成立,拟筹资100亿美元,专项用于两岸城市开发建设、高科技产业、先进制造业和现代服务业等领域的投资及运营.

中国持续的严厉房地产调控进一步显效,市场成交下降,房价也出现回落.房地产行业融资环境持续紧缩,导致企业投资能力进一步下滑,缩减开发、暂缓购地成为普遍现象.最近浙江杭州一小型房企近日申请破产的消息备受市场关注,令人担忧地产行业资金链条持续紧绷之下,房企倒闭的多米诺骨牌是否就此开启.[ID:nSB1490772][ID:nSB1482152] (完)