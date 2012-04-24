〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收跌,欧洲政局不稳但多空缩手观望

路透台北4月24日电---台币兑美元TWD=TP周二微幅收跌0.2分,尽管欧洲政治风险升高,但美元兑一篮子货币走势胶着,台股震荡欠缺明确方向.

交易商指出,欧洲经济前景堪忧,惟亚洲市场成长力道也受到质疑,多空均缩手观望,进口商将买单挂在29.40-29.45元间,出口商对目前汇价也不感兴趣,仅见实质需求进场抛补;尾盘央行调节,使之收于全日最低价.

"主要成交区间很narrow(狭窄),随股市涨跌作小幅反应,"一位本地银行交易人士称.

汇银人士表示,荷兰和法国虽有政治因素纷扰,但仍比不上西班牙和义大利债务问题所带来的打击,今日欧股盘初走势尚能持稳.另外,美国联邦储备理事会(FED)稍晚将举行为期两天的利率决议,会后有无释出更多宽松举措暗示亦为关注焦点.

他们并预估,台币短线交投料落在29.4-29.6元间,但若通货膨胀问题持续放大,不排除央行允许台币缓步偏升并往区间下缘靠拢.

台湾股市.TWII周二小幅收涨0.24%,至7,498.84点;外资及陆资在台股微幅卖超0.78亿台币,上交易日为买超17.23亿.[ID:nST0451616]

由于预算赤字削减问题引发分歧,荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一递交内阁辞呈,这将形成政治真空.荷兰强烈支持欧盟财政条约,并告诫希腊整顿财政.[ID:nSB1505958]

多数亚洲新兴经济体货币在周二下跌,韩元KRW=一度短暂跌破技术支撑位,因欧洲政治局势的不确定以及经济放缓都加剧了市场对欧洲债务危机的担忧,令投资者规避风险资产.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.526 29.524 29.400-29.526 29.525 5.69 5.49

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.485 29.489 29.480-29.498 29.490 2.13 2.68

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.200/-0.170 -0.195/-0.175

----------------------------------------------------------------------------(完)