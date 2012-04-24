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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 16:15 BJT

〔韩国汇市〕韩元受欧元区前景疑虑拖累而收在四周低位,债券持平

路透首尔4月24日电---韩元KRW=周二在本地市场收在四周低位左右,但自稍早跌势略微拉回,因出口商出脱美元,且市场提防当局可能进场干预支撑韩元.

韩元兑美元KRW=在当地市场收报1,140.8,为3月26日收在1,141.6以来最低位,上日本地收在1,139.5.

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