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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 17:16 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超0.5亿台币

路透台北4月24日电---台湾柜台买卖中心周二公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 22.00 18.50 +3.50

票券业 0.00 3.00 -3.00

证券业 17.50 18.00 -0.50 (完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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