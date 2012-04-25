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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 09:37 BJT

〔台湾央行〕会密切注意物价情势,适当时候采取措施--副总裁

路透台北4月25日电---台湾央行周三表示,央行会密切注意物价情势,适当时候采取措施.此外,主计处称,资料显示第一季经济成长比预期差.

央行副总裁杨金龙系于接受立法委员质询时表示,"通膨是预期心理,民生用品(可能涨)是预期心理,央行第一把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率上扬."

台湾主计总处主计长石素梅亦在立法院表示,"目前第一季国内生产总值(GDP)资料比预期的差."

台湾央行自去年第三季起已将重贴现率维持在1.875%.

台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419](完)

--记者 高洁如;撰写 张雅菁;审校 杨淑祯

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