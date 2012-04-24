《独家新闻》印度航运业者将承运伊朗原油,无畏保险缩水

路透新德里/新加坡4月24日电---一名企业高层人士及多位业界消息人士指出,印度航运公司将持续运送伊朗原油,即使因为西方国家加强制裁,导致投保有限,航运公司可能面临漏油或意外事故的财务风险.

为阻止伊朗石油出口至欧洲,欧盟新推出的严格制裁措施,禁止欧盟保险公司及再保险业者7月起承保装载伊朗石油的油轮.全球油轮保险约90%是在西方国家承保,因此这些制裁将威胁伊朗石油输往主要亚洲买家中国、印度、日本及韩国.

印度最大航运公司--Shipping Corp of India(SCI.NS)、Great Eastern (GESC.NS)及其他印度油轮业者,已要求国营保险公司出面,为每趟航程提供高达5,000万美元的第三方责任险.

一艘装载200万桶原油的超大油轮,通常会向再保险商投保10亿美元保险,以防人身及污染赔偿责任.

业界消息人士表示,尽管万一发生意外,印度航运业者将必须自行负担超出5,000万美元的赔偿,但业者仍将接受运送伊朗原油的风险.

"就我们所知,过去10年,运送伊朗原油的印度航运公司,没有任何发生污染相关或其他重大事故,"Shipping Corp董事长S. Hajara向路透表示.

"由于10年没有赔付记录,我们觉得如果有5,000万美元保险,作为一家商业机构,这值得我们继续这个业务."

印度是全球第四大石油进口国,也是伊朗最大客户之一.每个月平均有10批原油从伊朗运至印度西岸炼厂.(完)