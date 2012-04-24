〔马来西亚期市〕棕榈油期货受欧元区疑虑拖累续跌,关注出口数据

路透新加坡4月24日电---马来西亚棕榈油期货周二延续跌势,投资人担心欧债问题可能伤及全球成长,但期货跌势有限,因为在大豆供给减少下,棕榈油需求前景不错.

欧洲政局混沌及数据欠佳,引发有关欧元区难以推动撙节措施的疑虑,打击投资人信心,棕榈油今年以来涨幅缩减至9%.

"我认为市场跌势主要原因在于欧洲经济情势.美股道琼指数也下跌约100点,这应会影响整体信心,"Kenanga Investment Bank研究分析师Alan Lim称.

7月棕榈油期货FCPOc3收跌0.4%,报每吨3,463马币(林吉特)(1,130美元).

成交量17,378口,远低于通常的25,000口水平,因多数市场人士观望周三公布的4月1-25日马来西亚出口数据.

马来西亚4月1-20日棕榈油出口较上月同期减少5.3%,远优于本月上半月大减13.5%表现,一部分是因印度需求增强.(完)