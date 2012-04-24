〔台湾金融〕金管会称将加强监视假外资规避证所税,最重可注销执照

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透台北4月24日电---台湾金管会周二称,针对投资人可能以人头户、假外资来规避证券交易所得税,已采行两大措施.针对假外资将加强监视,必要时要求说明,若有涉及违法,依照现行条例惩处,最重可注销执照.
金管会证期局副局长王咏心在记者会中表示,对投资人以人头户、假外资来规避证所税,金管会已采行两大因应措施,包括督导证券商持续落实了解客户及征信、督导台湾证券交易所强化外资管理措施,应该不会有人头户及假外资横行的情形.
王咏心指出,依规定非基金型态的外资向证交所办理登记时,须声请汇入投资有价证券的资金非来自台湾或大陆地区,以及证交所受理外资登记时,如有发现疑似假外资的情事,应通报相关证券期货周边单位加强监视查核.
不过金管会副主委吴当杰说,法令上对假外资没有定义,所以假外资很难认定.
至于如有证券商主动帮客户找人头户,该如何惩处?吴当杰说,券商在接受客户开户有一定归户及征信的相关规定,如果没照券商公会的征信程序,就是券商内控有违失,会依照证交法来进行惩处.
财政部将修法开征证所税,不过金融业者却忧心台股交易生态料将改变,被锁定的大户为避税,会让人头户与假外资猖獗的现象卷土重来.[ID:nST0512009](完)
--记者 詹静宜; 审校 董永年/乔艳红
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