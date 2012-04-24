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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 06:29 BJT

《综述》美国房屋价格略见趋稳迹象,然房市问题远未结束

* 2月经季节调整的房价10个月来首次上涨

* 4月消费者信心微降

* 3月新屋销售下跌,前几个月销售上修

路透纽约4月24日电---美国房屋市场略见趋稳迹象,一项周二公布的调查显示2月房屋价格在10个月来首次上涨;在此同时,一项上月的消费者信心指标较初值下修.

2月标准普尔/Case-Shiller的20个大都会区经季节调整房价综合指数较前月上升0.2%,符合分析师预估.

这是该指数2011年4月来首次上升.在可回溯至2010年5月的一连串跌势后,这次的上涨本身有些反常.

然报告远远算不上暗示受创严重的房市问题已结束.报告称,全美房屋均价回到2002年底水准,因未经季节调整的20个都市指数下跌0.8%至134.20,为2002年10月以来最低.

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