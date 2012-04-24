《综述》美国房屋价格略见趋稳迹象,然房市问题远未结束

* 2月经季节调整的房价10个月来首次上涨

* 4月消费者信心微降

* 3月新屋销售下跌,前几个月销售上修

路透纽约4月24日电---美国房屋市场略见趋稳迹象,一项周二公布的调查显示2月房屋价格在10个月来首次上涨;在此同时,一项上月的消费者信心指标较初值下修.

2月标准普尔/Case-Shiller的20个大都会区经季节调整房价综合指数较前月上升0.2%,符合分析师预估.

这是该指数2011年4月来首次上升.在可回溯至2010年5月的一连串跌势后,这次的上涨本身有些反常.