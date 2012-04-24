版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 06:25 BJT

《美国重要政经日程》--4月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

-- - 商务部公布3月建筑许可年率修正值.

1100 - 农业部公布一周全球稻米价格.

1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单.

1400 - 劳工部公布其就业成本指数的最新季节性因素及回溯过去五年的年度修正值

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据.

1530 - 财政部标售五年期公债

约1630 - 美联储公布经济和货币政策看法的声明稿

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐