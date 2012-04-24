〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续扬,巴拿马型船指数涨4.9%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透4月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二连续第10天上扬,因较小型船舶费率走升.
波罗的海乾散货运价指数升26点或2.39%,至1,116.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨4.9%,该类船舶日均获利增至13,008美元的年内高位.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
但分析师仍怀疑该类船舶短线的前景.
轻便型船舶和超轻便型船舶日均获利分别升至8,617和11,162美元.
富国银行(Wells Fargo)资深分析师Michael Webber在报告中指出,巴拿马型船和超轻便型船即期费率主要受煤炭和谷物运输定运增加的推动.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.2%至1,521点,海岬型船舶平均获利今年已跌约76%.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)
--编译 张若琪;审校 郑茵
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