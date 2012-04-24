版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 25日 星期三 06:33 BJT

《日本重要政经日程》--4月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0300 - 经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚就日本持续性成长的挑战发表演说

0300 - 一周石油数据

0500 - 三个月天气预测

企业面:

-- - 日本汽车厂商公布3月生产和出口数据

0130 - 日产汽车(7201.T)在日本推出新款Cima

0600 - 佳能(7751.T)公布第一季财报

0600 - 日立建机(6305.T)公布全年财报

0600 - KDDI(9433.T)公布全年财报

0630 - Fanuc(6954.T)公布全年财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐