《美债周三展望》公债价格料上扬,因欧洲政局动荡引发避险买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 西班牙和荷兰公债标售收益率攀升

* 数据好坏不一支持对美国经济成长放缓的忧虑

* 美国两年期公债标售需求不俗,但直接投标较少

* 交易商预计美联储此次政策会议不会推出新一轮量化宽松政策

路透纽约4月24日电---美国公债价格周二回落,西班牙和荷兰的公债标售获稳健需求,部分缓和对欧洲危机扩散的担忧.但美国数据好坏不一巩固了对该国经济成长在首季强劲后有所放缓的忧虑.

尽管对欧债危机以及美国成长放缓的忧虑挥之不去,但分析师预计,美国联邦储备理事会(FED,美联储)在周三结束为期两天的政策会议时不会暗示将很快推出第三轮大规模公债购买计划,也称作量化宽松计划(QE3).

因此,部分市场人士削减稍早对美联储进一步推出刺激举措的押注.

"对欧洲的忧虑促使投资者买入美国公债避险,但市场很难证明美国10年期公债收益率处于2%之下的合理性,"康涅狄格州CommonFund的首席市场策略师Michael Strauss表示.该公司管理着270亿美元的资产.

投资者周二购买西班牙和荷兰标售的新债,但新债收益率高于今年稍早标售的水平,因投资者认为持有这两国公债的风险增加.

"这两国可能能将公债发售出去,但支付的利率更高.这令我担忧,"纽约ISI International Strategy & Investment的债市策略师Stan Shipley在谈及西班牙和荷兰最新公债标售时表示.

尽管采取防御性策略,但部分投资者周二仍对350亿美元的美国两年期公债US2YTWI=TWEB标售持观望态度,因收益率从一个月前的水平回落.两年期公债标售的得标收益率为0.27%.

金融公司,大型基金管理公司和其他直接投标机构购买了7.8%的两年期公债,为去年2月来最低.

分析师和投资者称,不清楚在周三和周四进行的五年和七年期公债标售中,直接投标情况是否会改善.

公开市场上,指标10年期公债US10YT=RR价格尾盘下跌8/32,收益率报1.97%,较周一尾盘上扬3个基点.10年期公债收益率周一触及两个月低位.

30年期公债US30YT=RR价格回落19/32,收益率报3.12%,较周一尾盘上扬3个基点.

根据Tradeweb提供的数据,成交较周一增加,但仍较60日均值低10%.

**周三充满挑战**

交易商周三可能面临震荡交投,届时财政部将于1530 GMT标售五年期公债,之后将有一系列美联储事件发生.

美国联邦公开市场委员(FOMC)将在1630 GMT公布政策声明,并将在1800 GMT发布经济预期.美联储主席贝南克将于1815 GMT举行记者会.

美联储可能沿用之前声明中的措辞,即至少在2014年底之前保持官方借贷成本在近零水平.投资者将密切关注任何最终将推出新一轮量化宽松政策的暗示.

周二的数据显示,美国经济难以增加动能,消费者信心回落,新屋销售下降,但房价显示部分企稳的迹象.

周三将公布3月耐久财订单数据,经济学家预计,可能回落1.7%.如果数据与预期一致或不及预期,可能重新激起对公债以及五年期公债标售的买兴.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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